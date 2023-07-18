Balıkesir'in Sidan Yaylasında Yörük hayrı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Sinandede kırsal mahallesinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlar havaların ısınması ve doğanın canlanmasıyla birlikte yaylalara göç ediyor. Sındırgı ilçesinin Sidan yaylasına konargöçer kültürünü devam ettiren mahalle sakinleri büyük ve küçükbaş hayvancılık için Sinandede mahallesinden Sidan yaylasına göç ediyor.

Doğal şehir olarak tabir edilen Sındırgı doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakan yaylalarda asırlık gelenek sürdürülüyor. Bunun yanı sıra yala hayrı geleneği de devam ediyor. 1418 rakımlı Sidan yaylasında Horosan erenlerinden Sinandede adına düzenlenen geleneksel köy hayrında yörük kültürünün örneklerine de rastlamak mümkün. Türk kültürünün bilinen en eski uygulamalarına kadar giden ve dinimizin önceliklerinden olan yardımlaşmanın ön plana çıktığı bir gelenek olan köy hayırları geleneğine uygun bir şekilde devam ediyor. Her yıl 7’den 70’e tüm köylüler Sidan yaylasına çıkıp kendi üretmiş olduğu ürünler ile imece usulü hazırladıkları yemekleri ziyaretçilere sinilerde, tepsilerde ikram ediyor. Yardımlaşma, birlik ve beraberliğin ön planda tutulduğu hayırda köylüler taş ocaklarda yemek hazırlayıp, aynı çanaktan yemek yiyorlar.

Eşsiz bir doğa içerisinde Yörüklerin samimiyeti ve doğallığı da bu hayırlarla göz önüne çıkıyor. Bir gün öncesinden başlayan hazırlıklar, hayır günü tamamlanıyor, yemek öncesi Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunuyor, dualar ediliyor. Günümüzde aslına uygun yapılan hayırlar da önceliği taşıyor.

Yoğun katılımın gerçekleştiği köy hayrına Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Belediye Başkan yardımcısı Salih Durak, Belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çevre iller ve mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.

Sidan yaylasında düzenlenen hayırda yaylada okutulan Mevlidi Şerif sonrasında misafirlere yerel halkın ürettiği ürünler, köylü kadınlar tarafından imece usulü taş ocakta pişirdikleri keşkek, pilav, kavurma, çorba ve helva gençler tarafından servis edildi.