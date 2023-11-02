Balıkesirli Dernekler Federasyonu (BALDEF) ile Başkentteki Balıkesirliler Derneği (BALDER) yönetimi Ankara’da Balıkesir milletvekilleriyle özel görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle BALDEF ve BALDER yöneticileri TBMM’de Balıkesir milletvekilleriyle bir dizi görüşmeler yaptı.

BALDEF Genel Başkan Yardımcısı Tugay Bodduroğlu ile BALDER Başkanı Hasan Derneli, Burcu Otman Tasdan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gazi meclisteki görüşmelerde Balıkesir’in sorunları masaya yatırıldı.

Balıkesirli milletvekilleriyle yapılan ayrı ayrı görüşmelerde BALDEF ve BALDER’in çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Balıkesir’in geleceği ve kalkınması üzerine istişarelerde bulunulan görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan BALDER Başkanı Hasan Derneli, “Balıkesir’in sesini duyurmak ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla buradayız. Milletvekillerimizin bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. Başkentteki Balıkesirliler Derneği olarak, Balıkesir’e ve ülkemize daha fazla katkı sağlamak için iş birliği ve dayanışma köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Milletvekillerimize teşekkür ederiz” dedi.