Balıkesir'in sportif genç yetenekleri aranıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yönlendirilmesi yapılıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor, hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.

2022-2023 grubu 13 bin 175 öğrencinin Genel Tarama ve Test Ölçümleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler Genel Tarama Test ve Ölçümlere katılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Gençlik Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde yetenek taramaları süren çocukları ziyaret etti. Daire Başkanı Akduman, İl Müdürü Tatlı ve İl Müdürü Özalp, sporun tabana yayılması için öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlayan taramalarda çocukların test ölçümlerini izlediler.

Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla Sportif Yetenek Taraması programında çocuklarla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapının oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimlerinin sağlandığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özalp, “Balıkesir merkez ve tüm ilçelerde devam eden projede toplam 13 bin 175 öğrencinin taranması hedefleniyor. Genel tarama testlerinde; boy vücut ağırlığı, kulaç uzunluğu, oturma yüksekliği, esneklik, pençe kuvveti, dikey sıçrama, çeviklik, geriye sağlık topu atma ve sürat testlerinden oluşuyor. Uzun Süreli Sporcu Gelişim Yaklaşım Modeli ile düzenlenen program; ilk yıl Temel Hareketler ve Sportif Becerileri içeren tarama testleri, daha sonra 4 yıl Branş Eğitimi ve 5 yıl da İleri Düzey Spor Eğitimi olmak üzere 10 yıllık bir süreci kapsıyor. Program sayesinde ülke genelinde milli takım alt yapılarına ve olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor” dedi.