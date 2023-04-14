Balıkesir'in su ayak izi haritası çıkarılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, karbon ayak izinin ardından vatandaşların su ayak izini hesaplayabilecekleri sistemi devreye aldı. Sistemle israfın engellenmesi ve Balıkesir’in su ayak izi haritasının çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca BASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufu sağlanması ve suyun verimliliğinin artması amacıyla sözleşme yenileyen ve ilk defa abonelik işlemi yapan vatandaşlara ‘perlatör’ hediye ediyor.

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları dahilinde ‘daha yaşanabilir bir gelecek’ için karbon ayak izini hesaplama sistemini devreye alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de vatandaşların doğrudan ve dolaylı su kullanımını hesaplamak için kullanılan, küresel ölçekte kabul gören bir gösterge olan su ayak izini hesaplayabilecekleri sistemi hayata geçirdi. Büyükşehir iştiraklerinden BASKİ tarafından devreye alınan sisteme vatandaşlar, https://www.balsu.gov.tr/water/ linkinden ulaşarak bireysel su ayak izini hesaplayabilecek. Su da israfın engellenmesini hedefleyen sistem sayesinde Balıkesir’in su ayak izi haritası çıkarılarak kaynakların tespiti ve ihtiyaç analizleri yapılacak.

Su ayak izi nedir?

Su ayak izi, birim işlemde tüketilen suyun miktarını ve türünü gösteren bir terimdir. Herhangi bir ürün veya hizmetin üretiminde, bir bireyin günlük yaşantısında küçük veya büyük ölçeklerde su ayak izi hesaplama işlemi yapılabilir. Bu işlem sayesinde ne kadar temiz suyun boşa harcandığı, ne kadar su tasarrufu yapılarak aynı işlemin tamamlanabileceği değerlendirilir. Ayrıca suyun türüne göre bir sınıflandırma da yapıldığından, harcanan suyun niteliğinde de gerekli düzenlemeler yapılabilir. Su ayak izi hesaplayıcı ile yapılan hesaplar, ne kadar su tasarrufu yapılması gerektiği hakkında bilgi vericidir. Direkt olarak su kullanımının haricinde, dolaylı yoldan yapılan su tüketimlerini ortaya çıkaran önemli bir göstergedir. Bu göstergeler baz alınarak daha fazla su tasarrufu yapmak mümkündür.

Su tasarrufu için vatandaşlara perlatör

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü, su tasarrufunun sağlanması amacıyla, sözleşme yenileyen ve ilk defa abonelik işlemi yapan vatandaşlara ‘perlatör’ hediye ediyor. Muslukların ucuna takılan ve çıkan suyu havayla karıştırıp ıslanma etkisini arttıran perlatörlerin yaygınlaştırılması için teşvik çalışmaları başlatan BASKİ, halk arasında tasarruflu musluk başlığı olarak da bilinen perlatörlerin kullanılması ve yaygınlaştırılması noktasında öncü oldu. Perlatör; suya hava katmaya yarayan ve musluğun başına kolayca takılabilen bir aparattır. Perlatörün en önemli faydaları; su tasarrufu sağlaması ve suyun verimliliğini arttırmasıdır.

Camii ve umumi tuvaletlere de perlatör

Sıfır Atık Projesini destekleyen “Suda Sıfır Kayıp” teması ile yola çıkılan “Su Verimliliği Seferberlik” hareketinde, BASKİ Genel Müdürlüğü İlçelerde bulunan cami ve umumi tuvaletlere Perlatör takma çalışmalarına başladı.