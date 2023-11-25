Balıkesir'in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Balıkesir'in dağlık ve yüksel bölgelerine yağan karla birlikte ortaya çıkan görüntüler mest etti.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Balıkesir’in dağlık ve yüksel bölgelerine yağan karla birlikte ortaya çıkan görüntüler mest etti.
Doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Balıkesir ormanları beyaza büründü. Ormanlara yağan mevsimin ilk kar görenleri büyülerken, Balıkesir ormanları sezonuna harika manzaralarla girdi.