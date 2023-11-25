Balıkesir'in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Balıkesir'in dağlık ve yüksel bölgelerine yağan karla birlikte ortaya çıkan görüntüler mest etti.

Balıkesir'in yüksek kesimlerine yağan kar görüntüleri mest etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Balıkesir’in dağlık ve yüksel bölgelerine yağan karla birlikte ortaya çıkan görüntüler mest etti.

Doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan Balıkesir ormanları beyaza büründü. Ormanlara yağan mevsimin ilk kar görenleri büyülerken, Balıkesir ormanları sezonuna harika manzaralarla girdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman