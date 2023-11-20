Balıkesir istihdam fuarı açıldı

Balıkesir’de iş veren ve iş arayanları bir araya getirerek kalifiye eleman istihdamını güçlendiren Balıkesir İstihdam Fuarı’nın 8 incisi Avlu Kongre Merkezinde kapılarını açtı.

Meslekî ve teknik eğitime yönelik çalışmaların yaygınlaştırmasını sağlanmak, ilgi oluşturmak ve farkındalığı geliştirmek amacıyla yapılan fuarın açılışı Vali İsmail Ustaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu Fuarda İş Var

İş arayan ve işverenleri “Burada İş Var” mottosuyla buluşturacak 43 firmanın yer aldığı Balıkesir İstihdam Fuar’ının açılışında konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, bu yıl 8 incisi düzenlenen ve İldeki bütün paydaşların bir araya geldiği fuarın, işbirliği ruhuyla Balıkesir’e yakıştığını söyledi. Vali Ustaoğlu, “Balıkesir; verimli tarım arazileriyle, yer altı zenginlikleriyle ve organize sanayi bölgeleriyle üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yapan Türkiye’yi doyuran bir şehir. Bu gibi organizasyonlar ve fuarlar İlimiz için çok büyük önem arz ediyor. İş Kur İl Müdürlüğümüzün organizasyonuyla; Büyükşehir Belediyemizle, üniversitelerimizle, ülkemizin üretimine ve istihdamına katkı sağlayan iş insanlarımızla bu fuarı burada gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 2 nci yüzyılına adım attığımız süreçte, bu fuarlarla sizleri işveren temsilcilerimizle buluşturarak hayallerinizi somut olarak sunmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Gençlerin derdiyle dertlenmenin çok önemli bir görev olduğuna vurgu yapan Vali Ustaoğlu, “Belirli aralıklarla Büyükşehir Belediye Başkanımızla, vekillerimizle, İlimizin üretimine istihdamla katkı sağlayan sektör temsilcileriyle bir araya geliyor; geleceği emanet edeceğimiz gençleri hazırlama adına sürekli projeler üretmeye çalışıyoruz. İlimiz organize sanayi bölgelerinde sosyal güvenlik kapsamında 148 bin kişi çalışıyor. Bunun yanında kamu kurumu kurumları başta olmak üzere emekli sandığına bağlı 55 binin üzerinde çalışan personelimiz var. Yine bunun yanında 54 bin civarında da sosyal güvencesi olan vatandaşımız, 250 binin üzerinde emeklimiz var. Emeklilerimizin bakmakla yükümlü olduklarını da toplarsak, devletin şemsiyesi altında olan 1 milyon yüz bin civarında vatandaşımız bulunuyor” şeklinde bilgi verdi.

Vali Ustaoğlu’ndan Yeni Proje Müjdesi

Ülkenin birçok yerinde kaymakam ve vali olarak görev yaptığından söz eden Vali Ustaoğlu, “Balıkesir; verimli topraklarıyla, yer altı kaynaklarıyla ve imkanlarıyla çok önemli fırsatları bünyesinde barındıran nadir şehirlerden birisidir. Bizler de sizleri geleceğe hazırlama adına özellikle Organize Sanayi Bölgemizde yeni bir projeyi önümüzdeki süreçte hayata geçirmeye çalışacağız. Hedefimiz; organize sanayi bölgesi içerisinde yurtlarıyla, sosyal imkanları ve spor alanlarıyla 2 bin öğrenci kapasiteli meslek lisesi yaparak gençlerimizi fabrikaların imalatının, üretiminin ve istihdamın yapıldığı bu yerlerde eğitim almalarını sağlamak. Öğrencilerimizin, geleceğe yönelik hedeflerinde sahada olmalarını arzu ediyoruz. Aynı alan içerisinde ikinci hedefimiz de; 2 bin öğrenci kapasiteli meslek yüksekokulumuzu da yine aynı bölgede yapmak olacaktır. Balıkesir’imizde fabrikalarla iç içe olan bu alana meslek okullarımızı yaparak gençlerimizi her bir fabrikada çalışabileceği imkanı ve potansiyeli oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu fuarda da hayal ettiğiniz mesleklerle ilgili işverenlerimizin, sektör temsilcilerimizin burada oluşturduğu stantları gezerek mesleklerle ilgili bilgi edineceksiniz. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimiz için verimli geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kurdela kesimiyle gerçekleşen fuar açılışı sonrası Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler firmalara ait stantları ziyaret etti.