Balıkesir itfaiyesi Libya'da tam teçhizat çalışıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiyecileri, sel felaketi sebebiyle 20 binden fazla kişinin kaybolduğu Libya’da gece gündüz arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi, sel felaketi sebebiyle 11 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 20 binden fazla kişinin de kaybolduğu Libya’da Türkiye’den giden diğer Türk ekipler ile birlikte arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait üç araç ve 10 kişilik itfaiye arama kurtarma ekibi bölgede bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da Türkiye’den gönderilen AFAD’a ait çadırlardan oradaki insanlar için alanlar oluşturuyor. Ekipler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp konteynerlerinin da, oluşturulan çadır kentlere dağıtımını gerçekleştirdi.