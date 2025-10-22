Balıkesir Kitap Fuarı'nda medya, siyaset ve edebiyat rüzgârı esti

Balıkesir’de 17 Ekim’de kapılarını açan ve her gün binlerce kitap tutkununu bir araya getiren 1. Balıkesir Kitap Fuarı beşinci gününde de medya, siyaset, bilim ve edebiyat dünyasının tanınmış isimlerini ağırladı. Beşinci gün ile birlikte yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırlayan ve 26 Ekim’e kadar devam edecek fuara özellikle gençlerin ilgisi dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 17 Ekim’de kapılarını ziyaretçilere açan Balıkesir Kitap Fuarı 26 Ekim tarihine kadar Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde kitap tutkunlarını ağırlamaya devam edecek. Türk edebiyatının nice büyük isminin yolunun geçtiği Balıkesir’e; 10 gün boyunca 200’ü aşkın edebiyatçı, gazeteci ve akademisyen ile 100’ü aşkın yayınevinin yer aldığı bir fuar kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir’imizi fuarlar ve festivaller kenti yapacağız" sözünü tuttu. İlk günden itibaren her gün on binlerce kitapseveri buluşturan ve beş günde 70 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda beşinci günde; Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Necdet Saraç, Zeynep Altıok, Haldun Solmaztürk ve Ceyhun Bozkurt gibi usta isimler gerçekleştirdikleri söyleşilerin ardından kitaplarını imzaladılar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu, Gazeteci ve Yazar Necdet Saraç ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleşen "Yerel ve Ulusal Medyanın Durumu" söyleşine özellikle gazeteciler yoğun ilgi gösterdi.

Uygarlığın inşa edilmesinde kalkınmanın önemine değinen ve 21. yüzyılda kalkınmayı tüm detaylarıyla ele alan Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, "Yeni bir kalkınma modeli için dayanışma ekonomileri geliştirilebilir. Yeni mülkiyet biçimleri tasarlanmalıdır. Bizim yeni bir toplumsak sözleşmeye ihtiyacımız var. Ekonomide ve toplumda mutlaka yeni sınırlar belirlemek ve toplumun o sınırlar içinde kalmasını sağlamalıyız. Mutlaka toplumu güçlendirmek gerekiyor. Eşitsizliğin giderilmesi için ultra zenginlerin ultra vergilenmesi gerekiyor. Finansal sistem bugün zenginliğin ana kaynağı olmuş durumda. Üretmeyen toplumlar ayakta kalamaz cümlesi bana göre anlamını yitirmiş durumda. Üretiyoruz zaten ama biz artık bölüşüm tarafını tartışmalıyız. Mesele üretmekte değil, üretilen gelirin adil bölüşülmemesinden kaynaklanan bir kriz ve buhran var ortada" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu: Gazeteciler, şehrin hafızasıdır

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mutlu Tanrıkulu ile Gazeteci ve Yazar Necdet Saraç’ın konuşmacı olduğu "Yerel ve Ulusal Medyanın Durumu" adlı söyleşide gazeteciliğin dünü, bugünü ve geleceği ele alındı. "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi.Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır’" ifadesini kullanan Mutlu Tanrıkulu, gazetecilerin aslında şehirlerin de hafızası olduğunu dile getirdi.

Saraç: Gazetecilik yapmak kolaylaştı, gazeteci olmak zorlaştı

21 Ekim öldürülüşünün yıldönümü olduğu için konuşmasına Ahmet Taner Kışlalı’yı anarak başlayan Necdet Saraç da "Küresel dünyada ulusal ve yerel basın kavramları ortadan kalktı. Gazetecilik yapmak kolaylaştı. Gazeteci olmak zorlaştı. Çünkü gazeteci dediğin rüzgâra karşı yürür... Gazetecinin birinci görevi doğru haber vermektir. Haber vermek için de kendisini özgür ve güvende hissetmesi gerekir" vurgusundan sonra "Türkiye siyasal tarihinde sansürün hep yeri olmuştur. Ama en önemli şey sansürün dışında otosansürdür" vurgusu yaptı...

Demir: Gazetelerde son yıllarda büyük bir yozlaşma var

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte gazeteciliğin de kolaylaştığını söyleyen Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir, "Gazetelerde son yıllarda büyük bir yozlaşma var. 2000’lerden sonraki gazetelere baktığımızda bir çoğu tek elden çıkmış gibi duruyor. 30-50 yıl sonrasında insanlar kütüphanelerde gazeteleri aldıklarında ‘Balıkesir’de hiçbir şey yaşanmamış sadece belediyecilik faaliyetleri varmış’ diyecekler" ifadesini kullandı.

Atatürk’ün yazdığı ve okuduğu kitaplarla ilgili sunumunu gerçekleştiren Emekli Tuğgeneral Dr. Haldun Solmaztürk, "Demokrasi’nin Atatürk’ün devlet anlayışında, görüşünde çok önemli bir yeri vardır. Atatürk elinde hiçbir şey yokken, yoktan var ederek kazandı. Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinde kitapların çok çok özel bir yeri vardır. Atatürk’ü anlamak demek öncelikle Atatürk’ü "Atatürk" yapan süreci anlamak demektir. Atatürk bir anne babadan doğan çocuktu. O çocuk nasıl oldu da bütün dünyanın hayran olduğu tarihte hem asker olarak hem devlet adamı hem de bir lider olarak nasıl öne çıktı? Onu diğer insanlardan ne farklı kıldı? Bunu anlamak lazım. Atatürk’ü ‘Atatürk’ yapan kitaplardır" şeklinde konuştu.

Öner Yağcı, "Gençliğe güvenmek bizim birinci ilkemiz olmalıdır." diyen Öner Yağcı yaptığı sunumda Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali’yi anlattı. Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarından Metin Altıok’un kızı ve 26. Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok "Kavramların içi boşaltıldı. Demokrasi denilen şeyin ne olduğunu yeniden hatırlamak zorundayız." diyerek içi "İçi Boşaltılan Cumhuriyet ve Laiklik" adlı söyleşisini gerçekleştirdi. Yeni dönemde Türkiye’nin jeopolitik gücünü anlatan Ceyhun Bozkurt, "Türkiye’nin amacı dünyanın dengelerini gözeterek eski bağlantılı olduğu ittifak seçeneklerini kendi lehine çevirerek yeni alternatif güç ortaklarıyla da bağlantılarını geliştirmeye çalışıyor. Ve bunun mücadelesini veriyor. Bunu yaparken saldırganlıkla da karşı karşıya" dedi.