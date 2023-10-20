Balıkesir kuzusunun eti marka olurken, yünü de ülkeye döviz oldu

Balıkesir’in kuzusu 5 yıl önce coğrafi işaret alarak marka haline gelirken, şimdi de yünü ülkeye döviz olacak. İvrindi ilçesinde Hüseyin Karaköse adlı genç girişimci, kurduğu tesiste koyun yünlerini tasnif ederek ambalajlarken, 2 bin ton yünü ihraç etmeyi hedefledi.

Balıkesir’in kuzusu 2018 yılında coğrafi işaret alırken, bu günlerde Balıkesir koyununun yünü de ülkeye döviz olacak. İvrindi’de 28 yaşındaki Hüseyin Karaköse kurduğu tesiste yöreden topladığı yünleri temizleyip tasnif ederken, 2 bin ton ürünü ihraç etmeye hazırlanıyor. Hüseyin Karaköse, 2 bin ton yün ihraç etmeyi planladıklarını söyledi. Balıkesir’in değişik yerlerinde toplanan yünler işçiler tarafından tasnif edilirken, ambalajlanarak ihracata hazırlanıyor. Tesislerde 15 kişi görev yapıyor.

Dededen yüncü olduklarını anlatan Hüseyin Karaköse, "Biz Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yün işleme tesisi olarak çalışan bir işletmeyiz. İşletmemiz 3 kuşaktır yün yapağı işleriyle ilgilenmektedir. Dedemiz ve babamız da bu işi yaptı. İşletmemize Türkiye’nin birçok yerinden yün geliyor. Ama, ağırlıklı olduğumuz ürün merinos kuzusunun da merkezi olan Balıkesir bölgesi ve İvrindi ilçesi. Tesisimize yıllık 2 bin ton yün gelmektedir. Gelen yünler burada sehpalarda bayan ve erkek personellerimiz tarafından kalite olarak sınıflandırılmaktadır. Halı yünü, merinos kumaş iplik yünü ve diğer örgü yünleri olarak tek tek sınıflandırılmaktayız. Gelen yünlerin biz burada kirini pisliğini diğer samanlı problemli olan taraflarını ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra tekrar sanayide kullanılmak üzere ayrı paketleyip ambalajlıyoruz. Tesisimizde yıllık hedefimiz olan işleme kapasitesi 2 bin ton. Tabi biz 2 bin tonun büyük çoğunluğunu iç piyasadan yerli Türk yününden karşılamaktayız. Burada işlediğimiz malların büyük çoğunluğunu yurt dışı ülkelere özellikle Hindistan ve İngiltere’ye sanayide kullanılmak üzere ihraç etmekteyiz. Şu anki hedefimiz 2 milyon dolar. Biz tescilli olan İvrindi kuzumuzun yanında yünde de ülkede iddialı bir firmayız" dedi.

İşçilerden Kadriye Bilir, "6 aydır burada çalışıyorum. Evimize katkıda bulunmak için çalışıyoruz. İvrindi’de yapılan bu yün işinde ayırıcı olarak çalışıyoruz. Bu işi ilk yapan biziz. İhracata katkıda bulunduğumuz için de çok mutluyuz. Elimizden geleni yapmaktayız" dedi. Emine Can ise, "Patronlarımız sağ olsun bize böyle bir iş imkanı sağladılar. Kendimize, ailemize, memleketimize fayda sağlıyoruz" diye konuştu. Ali Kaya da, "Buraya usta olarak geldim. Hem arkadaşlarımızı yetiştiriyoruz. Hem memleketimizin ürününü değerlendiriyoruz. Hem ihracat yapıyoruz. Memleketimize döviz kazandırıyoruz" dedi.