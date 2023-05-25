Balıkesir Mavi Bayrak'ta Türkiye dördüncülüğüne yükseldi

Mavi Bayraklı plaj sayısında Türkiye dünyada 3. sıraya yükselirken, Balıkesir’de ise 2022 yaz sezonunda 31 olan Mavi Bayraklı plaj sayısı yapılan çalışmalarla 15 artarak 2023 yaz sezonunda 46 oldu. İl olarak da ülkede Mavi Bayrak ödüllü plaj sıralamasında 5’inci sıradan 4’üncü sıraya yükselen Balıkesir, bu yıl içinde Türkiye genelinde verilen mavi bayrak sayısının yüzde 75’ini kazandı.

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalanarak 5 Ekim 2021 tarihinde Balıkesir Mavi Bayrak Çalışması hayata geçirildi. İl Mavi Bayrak Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi hazırlanarak iki yıl süresince uygulandı.

İl Mavi Bayrak Komisyonu Başkanlığını yürüten Vali Hasan Şıldak öncülüğünde, Balıkesir’deki yüzme suyu kalitesinin, uluslararası kriterlerde temiz kalmasını sağlamak amacıyla plaj sorumlularının bilgilendirilmesi ve Mavi Bayrak ödülü almaları yönünde teşvik edilmesi için düzenli olarak ilgili kurumlar arasında iş birliği sağlandı, toplantılar yapıldı.

TÜRÇEV Mavi Bayrak Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş’ın koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde yapılan düzenli izleme sayesinde 2022 Yılı Mavi Bayraklı Plaj sayısı başvurusu, 2019 yılına göre yüzde 40 artış göstererek büyük başarı elde edilmesi sağlandı.

TÜRÇEV Genel Başkanı ve eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş’in talimatlarıyla yapılan çalışmalarla; mevcut Mavi Bayraklı 31 plaj sayısını artırmak için 2022 yaz sezonunda başvurular teşvik edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başvuru yaptığı 18 Mavi Bayraklı plaj ile 2023 yılında "Türkiye’de en fazla Mavi Bayrak başvurusu yapan belediye" oldu.

TÜRÇEV’e 2023 yaz sezonu için yapılan Mavi Bayrak Ödülü başvurusunda, 46 plaj ve ortak numune noktası kullanan 4 plaj ile Balıkesir’de toplam 50 Mavi Bayrak Ödülü başvurusu yapıldı.

Ayrıca ildeki mevcut 85 yüzme suyu izleme noktasına ek olarak 8 yeni yüzme suyu izleme noktası için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından açıklanan değerlendirme sonuçlarına göre, Balıkesir 2023 yılında 46 Mavi Bayrak sahibi olurken, Aydın’ı geride bırakarak Türkiye’de 5’inci sıradan 4’üncü sıraya yükseldi.