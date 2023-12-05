Balıkesir merkezli silah operasyonu: 17 gözaltı

Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından yapılan silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 adet silah, 170 fişek ve bir miltar esrar ele geçirildi.

Balıkesir merkezli silah operasyonu: 17 gözaltı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından yapılan silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 adet silah, 170 fişek ve bir miltar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Balıkesir merkezli 4 ilde Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, İzmir ve 4 ilçede Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Edremit silah ve mühimmat ticareti suçu işlediği tespit edilen 17 şüpheliye ait 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 170 adet tabanca fişeği ve 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma ekipleri olaya karışan 17 şüpheli gözaltına alarak, haklarında adli işlem başlatıldı.