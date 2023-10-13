Balıkesir Müftüsü'nden Filistin'e büyük dua

Balıkesir’de cuma namazı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde cemaate hitap eden Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç’in duası, ’amin’ nidaları ile karşılandı. Müftü Sürgeç duasını, "Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Rabbim, o işgali oradan kaldırsın inşallah. O işgali kaldıracak yerlerin ve göklerin ordusunu harekete geçirsin yüce Rabbim" sözleri ile sonlandırdı.

Balıkesir’de çeşitli derneklerin birleşimi ile meydana gelen Sivil Toplum Platformu, cuma namazı sonrasında Zağnos Paşa Camii’nde bir araya geldi ve İsrail’in Gazze’ye saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Balıkesir Sivil Toplum Platformu bir basın açıklaması yaparak İsrail’i lanetledi ve Müslüman ülkeleri Filistin’e destek vermeye davet etti.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Ali Karataş, “Şunu çok iyi biliyoruz ki bu ateş İsrail’in başlattığı ve bir bumerang etkisi ile kendisini yakacak bir ateştir. Filistinli direniş grupları İsrail’in vahşi politikalarına karşı sivilleri hiçbir zaman hedef almamış ve sadece askeri unsurlara saldırılarda bulunmuştur. Dünyayı zulüm kulelerinden tahakküm ile yöneten kafirlere karşı bir avuç mücahid, bugün bir kere daha, arzın yegâne ve mutlak sahibinin Cenab-ı Allah olduğunu hatırlatmış, delinemez, geçilemez, yapılamaz denilen ne varsa hepsini yapmıştır. Milyarlarca dolar harcanan sistemler, uydular, istihbarat ağları, silahlar ve hepsinden önemlisi yenilmezlik algısı yerle yeksan olmuştur. Müslümanların da Filistin davasına gerekli önemi ve önceliği vermesi, tüm maddi olanakların ve manevi desteğin mücahidlerin hizmetine sunulması şarttır. Kudüs ve Mescid-i Aksa için gayret göstermek imanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Balıkesir Sivil Toplum Platformu olarak, bugün burada İsrail’in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı bu hukuksuz adımları, işgali, katliam ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Gıyabi cenaze namazı öncesinde Müftü Celal Sürgeç’in duası ise ’amin’ nidalarıyla karşılık buldu. Müftü Sürgeç, "Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Rabbim, o işgali oradan kaldırsın inşallah. O işgali kaldıracak yerlerin ve göklerin ordusunu harekete geçirsin yüce Rabbim" şeklinde duasını sonlandırdı.

Cenaze namazı sonrasında Filistin bayrakları önünde cemaat tekbirler getirdi.