Balıkesir OGM, değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Ormancılık Faaliyetleri 2023 Yılı gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı programları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Ormancılık Faaliyetleri 2023 Yılı gerçekleşmeleri ile 2024 Yılı programları değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen toplantıya, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran’ın başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri katılım sağladı.
Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen ormancılık faaliyetlerinin 2023 yılı gerçekleşmelerinde gelinen son durum değerlendirilerek, 2024 yılına ait programlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.