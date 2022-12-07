Balıkesir Ören Sahili'nde kuruyan ağaçlar tedirgin etti

Burhaniye ilçesinde, tarihi ağaçları ve mavi bayraklı plajıyla adını duyuran Ören Sahili’nde kuruyan çam ve sedir ağaçları, çevreci vatandaşları tedirgin etti. Son 3 yıl içinde 20’den fazla ağacın kuruduğunu anlatan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Burhaniye’de mavi bayraklı plajı ve tarihi ağaçları ile tanınan Ören Mahallesi’nde son yıllarda çok sayıda çam ağacının kuruması çevrecileri üzdü. Kurumanın önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar, yetkilileri önlem almaya çağırdı. Geçtiğimiz yıllarda kuruyan çamlar kesilirken, kurumanın önüne geçilememesi de çevrecileri tedirgin etti.

Önlem alınmasını isteyen emekli bankacı Mustafa Karabıyık, "Ören, ilçemizin en güzel yeridir. Ağaçları ve yeşilliği ile cazibe merkezidir. Ama son zamanlarda bazı ağaçlarda kurumalar başladı. Geçtiğimiz yıllarda kuruyan bazı çamlar kesildi. Gene kuruyanlar var. Bu ağaçlar niye kuruyor, bunun sebebi araştırılmalı. Bu ağaçlar ömrünü tamamladığı için mi kuruyor, yoksa bakımsızlıktan mı kuruyor? Ören’de bugüne kadar 20’den fazla ağaç kurudu" dedi.

Burhaniyeli olduğunu anlatan kuaför Batuhan Aslanoğlu da, “Ben çocukluğumdan beri buraya geliyorum. Daha çok da kitap okumaya geliyorum. Kuruyan ağaçlar beni de üzdü. Özellikle yaz aylarında çok sayıda turist geliyor. İlgililer bu kurumanın sebebini araştırmalı” diye konuştu.

Emekli öğretmen Metin Oğuz ise, “Özellikle yaz aylarında bu ağaçların altında gölgeleniyoruz. Fakat kuruyan ağaçları görmek bizi üzüyor. Bunun sebebi araştırılmalı” dedi.