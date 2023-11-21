Balıkesir ormanlarında sonbahar

Balıkesir'de sonbaharın son günlerine doğru ormanlardaki ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.

Balıkesir ormanlarında sonbahar
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’de sonbaharın son günlerine doğru ormanlardaki ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.

Balıkesir’de sonbahar renklerine boyanan ağaçlardan düşen ve adeta ormanları örtü gibi saran yapraklar görsel şölen sundu. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği ve her mevsimin manzarasıyla etkiledi Balıkesir ormanları doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman