Balıkesir ormanlarında sonbahar
Balıkesir'de sonbaharın son günlerine doğru ormanlardaki ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.
Balıkesir’de sonbaharın son günlerine doğru ormanlardaki ağaçlardan düşen ve toprağı örten yapraklar manzarasıyla göz kamaştırdı.
Balıkesir’de sonbahar renklerine boyanan ağaçlardan düşen ve adeta ormanları örtü gibi saran yapraklar görsel şölen sundu. Dört mevsimin belirgin bir şekilde gözlemlendiği ve her mevsimin manzarasıyla etkiledi Balıkesir ormanları doğaseverlerin ilgi odağı oldu.