Balıkesir OSB, mesleki yeterlilikte bir ilke imza attı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi mesleki yeterlilikte yine bir ilke imza atarak, sınav ve belgelendirme yetkisi aldı. Bünyesinde Mesleki Belgelendirme Merkezi (MESBEM) kurarak süreci başlatan BALOSB, şehirde tek MYK belgesi veren kurum olurken, Türkiye’de ise OSB olarak bu faaliyeti gerçekleştiren ikinci kurum olarak bir başarıya imza attı.

Balıkesir OSB’de Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi (MYK) heyecanı yaşandı. İlk belgelerini Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Balıkesir OSB Müdürü Mesut Eray, MESBEM Kalite Yöneticisi Beril Arısoy’un elinden alan sektör çalışanları, tebrikleri de kabul etti. Süreç hakkında bilgi veren Hüseyin Bekki, "Balıkesir sanayisine nitelikli iş gücünün sağlanması ve iş kazalarının azaltılması yönünde gerekli olan mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi konusunda Balıkesir OSB olarak BALOSB MESBEM Mesleki Yeterlilik Merkezi çalışmaları 16 Aralık 2022’de hayata geçirildi. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından gerçekleştirilen, Akreditasyon ve Yetki Belgesi denetim süreçleri başarıyla tamamlandı. Bunun sonunda BALOSB Mesleki Belgelendirme Merkezi (MESBEM) AB-0437-P Akreditasyon Numarası ile akredite edildi. MYK Yönetim Kurulunun 2023/77 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0346 kodu ile yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak BALOSB MESBEM 4 sektör, 12 ulusal yeterlilikte, sınav ve belgelendirme yapmak için yetkilendirildi" dedi.

OSB Müdürü Mesut Eray ise, sürecin yaklaşık 2 yıllık bir akreditasyon çalışmasını içerdiğini söylerken, "BALOSB MESBEM sınav ve belgelendirme faaliyetlerini Balıkesir merkez ile tüm Türkiye’de yürütmektedir. Balıkesir’de sektörel olarak tek MYK belgesi veren kuruluş BALOSB MESBEM’ dir. Türkiye’de ise OSB olarak bu faaliyeti gerçekleştiren iki kuruluştan biri Balıkesir OSB’dir. Bugün burada sınav faaliyetlerimizin tamamlandığı ve belge almaya hak kazanan ilk başvuru sahiplerine MYK belgelerini teslim ediyoruz. Kendilerine de hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Özellikle sanayi kuruluşları tarafından tehlikeli işler ve az tehlikeli işler kategorisinde çalışanların MYK belgesi alması zorunluluğu göz önünde bulundurulduğunda, sanayicinin taleplerini karşılamak ile yükümlü olduklarını söyleyen Müdür Eray, "Balıkesir’de MYK belgesi almak zordu, başka yerlere giderek sınava girmek gerekiyordu. Balıkesir OSB olarak bu noktada gerekeni yaptık ve sanayicimizin bu talebini karşıladık. Hayırlı olsun" dedi.

Programın sonunda temsili olarak MYK belgesi almaya hak kazanan 4 çalışana belgeleri verildi.