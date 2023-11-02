Balıkesir OSB Yolu 3. kısım şehir trafiğine nefes aldıracak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi’nin trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı 3 etaplı 4 bin 700 metrelik OSB Yolu’nun Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçen 3. kısmındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendi iş gücüyle başlattığı 4 şeritli yolda incelemelerde bulundu. İki şeridinin tamamlanarak trafiğe açılan 3. kısım yolun diğer iki şeridi daha tamamlandığında şehir trafiği rahat bir nefes alacak. 3 bin 100 metrelik OSB - Atatürk Şehir Hastanesi 1. Kısım ve 500 metrelik Atatürk Şehir Hastanesi- İzmir Yolu 2. kısmın tamamlanmasının ardından yapımına başlanan bin 100 metrelik 3. Kısım yol; İzmir Yolu’ndan başlayarak Çayırhisar Mahallesi içerisinden geçip Teknik Lise Caddesi’ne kadar devam ediyor. 3. Kısımda tüm çalışmalar tamamlandığında OSB ve İzmir Yolu’ndan gelen araçlar, Diş Hastanesi’nin üst kısmından Gümüşçeşme, Gündoğan, AVLU Balıkesir ve Paşaalanı Mahallerine direkt ulaşım sağlayacak. 4 bin 700 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde çift gidiş-gelişli toplam 4 şeritli yolun; enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ile bisiklet yolu, Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Yol sayesinde; Gaziosmanpaşa Mahallesi Yakup Şevki Paşa Caddesi’nde, Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın yanındaki tren makasında, Adliye bölgesinde ve Savaştepe Caddesi’nde yaşanan trafik sıkışıklığı da sona erecek.

“Şehir nefes alacak”

Şehre nefes aldıracak olan çevre yolunun sonuna yaklaştıklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Açıldığı andan itibaren Balıkesir’deki Bandırma Caddesi, Vasıf Çınar Caddesi, Kepsut Caddesi, Cengiz Topel Caddesi’ndeki kısacası tüm şehirdeki trafiği rahatlatacak. İnsanların hem gidecekleri kilometre azalacak hem de ulaşmak istedikleri yerlere daha hızlı bir şekilde ulaşacaklar” dedi.