Balıkesir peynirleri, Dünya Peynir Yarışması'nda

Dünya Peynir Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek ilk şehir olan Balıkesir, “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabı ile şehirde kültürel ve ekonomik başarıların ardından Türkiye’nin yerel-geleneksel peynirlerini global pazara taşıyarak büyük bir adım daha atıyor.

“50 Peynirli Şehir Balıkesir”in beş peyniri, “The World Cheese Awards 2023” Dünya Peynir Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek. Altı kıta, 42 ülkeden 4 binin üzerinde yerel peynir çeşidinin yer aldığı yarışma 26-28 Ekim tarihleri arasında Norveç’in Trondheim şehrinde gerçekleşecek.

Balıkesir 5 peynir ile katılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yarışmaya, dünya birincilik ödülü almış “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabında yer alan 3’ü coğrafi işaret tescilli 5 peyniriyle katılıyor: Bükdere Küflü Katık, coğrafi işaretli Manyas Kelle, coğrafi işaretli İvrindi Kelle, Kirli Hanım, coğrafi işaretli Savaştepe Mihaliç Kelle.

Dünyanın en büyük peynir organizasyonu

Dünyanın en büyük global peynir organizasyonunda Balıkesir’in peynirleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılında ülkemizi temsil edecek. Ödüllü “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının yazarları Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur, İngilizce çevirisi yapılan peynir kitapları ile bu uluslararası organizasyonunda Türkiye peynirlerinin tanıtımına katkı sağlayacak.

Yarışma, farklı kökenlere, geleneğe, tat ve tarza sahip ülkelere özgü geleneksel peynirlerin, uluslararası sahnede sergilenmesine, üretimlerinin korunarak devam etmesi için etkin rol üstleniyor.