Balıkesir polisinden asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Balıkesir’de asayiş ve narkotik şube polislerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları operasyonlarda toplam 37 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda toplam 37 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 adet tabanca ve 4 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 54 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca, 55,82 gram metamfetamin maddesi, 9,22 gram esrar maddesi, 53,85 gram eroin maddesi, 6 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan (payp) aparat ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklandı.