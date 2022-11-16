Balıkesir polisinden silah operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir’de polis ekiplerinin düzenlediği silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alınırken, 2 adet tabanca ile çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde şüpheli 3 şahsa ait 5 adrese yönelik düzenlenen operasyon sonucu yapılan aramalarda; 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör, bin 81 adet namlu ve namlu yatağı, 129 adet 9mm çaplı şarjör, 70 adet ucu açık gövde ile birleştirilmiş çaplı namlu, 164 adet metal, tabanca emniyet mandalı, 9 adet krom renkli 9mm ateşleme iğnesi olan, tabanca sürgüsü, 48 adet namlusu açık vaziyette, tabanca alt gövdesi, 9 adet tabanca horozu, 5 adet metal kabza parçası, 5 adet metal kabza pimi, 160 adet metal irca mili yatağı, 4 adet avuç içi tabanca emniyet mandalı takımı, 53 adet metal tabanca iğnesi, 147 adet irca mili ve yayı, 505 adet tabanca birleştirme pimi, 300 adet şarjör yayı, 300 adet şarjör gerdeli, 205 adet ince yay, 25 adet 9mm çaplı tabanca fişeği, 114 adet boş tabanca kutusu, 165 adet tabanca üst kapak takımı, 3 adet cep telefonu, 1 adet akıllı saat, 1 adet laptop, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet flaş bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.