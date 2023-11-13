Balıkesir sağanak yağışa teslim oldu

Balıkesir'de hafta sonu başlayan sağanak yağış hafta başında da etkisini göstermeye devam etti.

Balıkesir sağanak yağışa teslim oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’de hafta sonu başlayan sağanak yağış hafta başında da etkisini göstermeye devam etti.

Şehir Merkezinde sabah saatlerinde ara ara etkisini gösteren yağmur, öğlen sonra etkisini artırarak devam etti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun etkisinden kaçabilmek için dükkân önlerine bulunan brandaları kullandı. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, Balıkesir’de sağanak yağış akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman