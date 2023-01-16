Balıkesir sahillerindeki flamingolar ilgi odağı oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Orjan ve Haberkent sahilini mesken tutan flamingolar ilgi odağı haline geldi. Bazen denizde bazen de sulak alanlarda gezen flamingolar yöreye renk kattı.

Burhaniye’de Ali Çetin8kaya Mahallesindeki Orjan ve Haberkent sitelerinin çevresini mesken tutan flamingolar ilgi odağı oldu. Bazen denizde bazen de yöredeki sulak alanlarda gezen flamingoları seyreden vatandaşlar, onları çok seviyor. Bazı vatandaşlarda flamingoların fotoğraflarını çekiyor. Flamingoların yöreye renk kattıklarını anlatan Ali Soner, “ Bir gün denizde bir gün arka taraflardaki sulak alanlarda ha bire geziyorlar. Gayet güzel bir manzara sergiliyorlar. Bizde onları seviyoruz” dedi Yakup Coşkun da, “Ben 24 seneden beri burada oturuyorum. Son 3 yıldan beri flamingolar geliyorlar. Her sabah onları seyrediyoruz. Yöreye güzellik katıyorlar. Onları çok seviyoruz” dedi.