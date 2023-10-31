Balıkesir Sanat Günleri sona erdi

Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Kent Konseyi iş birliğinde eş zamanlı olarak şehrin dört bir yanında Sanat Günleri gerçekleştirildi. Balıkesir Sanat Günleri, 100. Yıla özel “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri ile son buldu.

Geleneksel sanatların sergilendiği, konuşulduğu ve uygulamalı atölyelerin yer aldığı Balıkesir Sanat Günleri, Cumhuriyet’in 100. Yılına özel bir şekilde; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde eş zamanlı olarak şehrin dört bir yanında düzenlendi. Bu kapsamda 27-31 Ekim günleri arasında gerçekleştirilen atölyelere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Sanat Günleri, TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Bahadır Özüşen’in “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” adlı konseriyle son buldu.

Yaşayan İznik çinileri ve sanat felsefesi

“Yaşayan İznik Çinileri ve Sanat Felsefesi” temalı söyleşi; 2009 yılında UNESCO tarafından miras taşıyıcı kabul edilmiş ve “Yaşayan İnsan Hazinesi” ilan edilen Dr. Mehmet Gürsoy’un katılımıyla Çamlık BALMEK Atölyelerinde gerçekleştirildi. Çini sanatını bir “Göz Musikisi” olarak tanımlayan Mehmet Gürsoy, ecdadın mirasını günümüze taşımaya çalıştığını vurgulayarak “Bir sanatkârın dünyasında miras taşıyıcı kabul edilmek, buna layık olmak güzel bir hadise. Yarışmalar yıldız sanatçı adaylarının keşfedilmesi için bizlere sunulan imkânlardır.” dedi.

Gelenekten geleceğe keçe tekniği

“Geleneksel Keçe Tekniği İle Kukla Yapımı” temalı atölye çalışması Öğr. Gör. Salih Girgiç’in katılımıyla Çamlık BALMEK Atölyelerinde gerçekleşti. Selçuklu Türkleri ile Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen Konya ve Mevlana ile özdeşleşen keçe sanatının ailesinde nesilden nesle aktarıldığını söyleyen Girgiç, babasından ve dedesinden miras kalan bu sanatı, Girgiç’in evlatları olarak devam ettiklerini belirtti. Atölye çalışması; geleneksel keçe tekniği ile kukla yapımı sanatlarının tarihsel süreçleri, yapı, içerik ve gösterim özellikleri, kukla ve tasvir yapım tekniği üzerine gerçekleştirildi.

Ebru sanatı her yönüyle ele alındı

“Ebru” temalı söyleşi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde Geleneksel Sanatlar Dalında ödül alan hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar’ın katılımıyla Besim Ağa Konağı Nel Ebru Atölyesinde gerçekleşti. Fuat Başar, özellikle ebru fizikokimyası başta olmak üzere Ebrunun her yönü ile ilgili araştırmalarından ve sanata dair deneyimlerinden bahsetti.

“Minyatür Sanatı ve Teknikleri” temalı söyleşi, Öğr. Gör. Jahongir Ashurov Balıkesir Sanat Galerisinde sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Ashurov “Gelenekten geleceğe, eşsiz kültürümüze emek veren kıymetli ustalarımızla, somut olmayan kültürel mirasımızı koruyarak yeni yüzyıla aktarmak üzere bir araya geldik.” dedi.

Osmanlıdan günümüze kahve ritüelleri

“Osmanlıdan Günümüze Kahve Ritüelleri” temalı söyleşi tarih araştırmacısı Uğur Atik’in katılımıyla BALBUCKS’ta gerçekleşti. Söyleşi, Osmanlı Dönemi’nde 16. ve 19. yüzyıllarda özel günlerde kullanılan; kahve fincanları, tepsiler, şekerlik ve çorbalık gibi servis ürünleri, orijinal renk ve süslemelerin hikâyelerin anlatımıyla sona erdi.

Kök boyayla deneyim kazandılar

“Sındırgı’nın Renkleri Çivitten İndigoya” söyleşi, Doç. Dr. Mustafa Genç’in katılımıyla Kışla Müze Han’da gerçekleşti. 100 metre kumaşın kök boya tekniği ile boyandığı etkinlikte; odun ateşinde kaynatılan bitkilerden elde edilen boyalarla boyanan kumaşlar, Yağcıbedir Halılarının döşendiği Yağcıbedir Kültür Yolu’nda iplere asıldı ve kurumaya bırakıldı. Etkinliğe; ilçedeki okullardan ve farklı illerden öğrenciler de katıldı. Öğrenci ve vatandaşların merakla takip ettiği programda kumaş boyamanın yanı sıra katılımcılar kendilerine hediye edilen tişörtleri kök boya ile boyayarak deneyim kazandı.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar hep bir ağızdan söylendi

TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Sanatçısı Bahadır Özüşen’in “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” adlı konseri Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Vardar Ovası”, “Yanık Ömer”, “Efem”, “Sarı Kurdelem”, “Sallasana Sallasana Mendilini” gibi Atatürk’ün en sevdiği şarkılar, seyircilerin de eşlik edilmesiyle hep bir ağızdan söylendi. Program, 10. Yıl Marşı’nın ellerde Türk Bayrakları ile birlikte söylenmesiyle büyük bir coşkuyla son buldu.