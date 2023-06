Balıkesir Sındırgı Bilim Merkezi geleceğe ışık tutacak

TAKİP ET

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde Belediye ve Zenit Madencilik iş birliği ile Kocahan Çarşı’da bilim merkezi çalışmaları tamamlandı.

Zenit Madencilik sponsorluğunda Sındırgı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sındırgı Bilim Merkezi gençlerin eğitimine katkı sağlayacak.

Bilim Merkezi çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim ve araştırma merkezi olarak hizmete açılacak. Bilim Merkezi’nde Robotik Kodlama Atölyesi, Teknoloji Tasarım Atölyesi ve Bilim Atölyesi gibi farklı alanlarda çalışmalar yapılacak ve ziyaretçilere eğitimler sunulması planlanıyor.

Farklı atölyeler ile isteğe bağlı eğitim

Bilim Merkezi’nde temel fizik alanında 25 farklı deney düzeneği ile ziyaretçiler, derslerde gördükleri teorik bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirebilecekler. Bu sayede öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Robotik Kodlama Atölyesi’nde, 3D yazıcılar, robot setleri ve daha pek çok teknolojik ekipman kullanılarak öğrencilere robotik ve kodlama temelleri öğretilecek. Bu sayede öğrenciler, teknolojinin geleceğine dair kritik becerileri kazanacak.

Bilim Atölyesi’nde ise kimya ve fizik alanlarında deney içerikleri ve malzemeler ile ziyaretçilere bilimsel deneylerin temel prensipleri anlatılacaktır. Bu atölyede yapılan çalışmalarla öğrencilerin bilimsel meraklarını arttırmak ve kariyerlerine yönelik ilgi alanlarını belirlemelerine yardımcı olması isteniyor.

Teknoloji Tasarım Atölyesi’nde, ahşap tasarım kitleri ile çocuklar hayal ettikleri projeleri üretebilecekler. Bu atölyede öğrenciler, tasarım ve üretim süreçlerine dair temel bilgiler edinecek ve kendi projelerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacaklar.

Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek ileriye yönelik çalışmalar ile öğrenciler, TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanabilecekler. Bu sayede öğrencilerin bilimsel başarılarını sergileyebilecekleri platformlarda yer almaları ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Bilim Merkezi bünyesinde yıllar sonra sinema yeniden faaliyet geçiyor

Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi’nin bünyesinde, 64 koltuklu modern bir sinema salonu da bulunmaktadır. Bu sinema salonunda, bilimsel temalı filmler ve belgeseller gösterilecek, öğrencilere ve ziyaretçilere bilim ve teknoloji alanlarında ilgi çekici ve eğitici içerikler sunulacaktır. Ayrıca, sinema salonu sosyal etkinlikler ve konferanslar için de kullanılabilir hale getirilmiştir. Bu sayede Bilim Merkezi, öğrencilerin ve toplumun bilim ve teknoloji alanlarında sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını teşvik etmeyi hedefleyerek, eğitim ve öğrenmeyi daha keyifli ve etkileyici bir deneyime dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Önümüzdeki günlerde açılması planlanan Bilim Merkezi’nde düzenli olarak gerçekleştirilecek seminerler, konferanslar ve bilim şenlikleri ile öğrencilere ve topluma bilim ve teknoloji alanlarında farkındalık oluşturması isteniyor. Bu etkinliklerde başarılı bilim insanları ve sektör profesyonelleri, deneyimlerini ve bilgilerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Ayrıca Bilim Merkezi, öğretmenlere yönelik eğitimler ve atölye çalışmaları ile de eğitim sektörüne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Öğretmenler, burada aldıkları eğitimlerle öğrencilere bilim ve teknoloji konularını daha etkili ve ilgi çekici bir şekilde aktarabileceklerdir.

Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere ulaşmayı hedefleyen Bilim Merkezi, bu sayede eğitim fırsatlarından mahrum kalmış öğrencilere de bilim ve teknoloji alanlarında eğitim imkânı sunarak, onların sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamalarını hedefleniyor.

Bilim Merkezi’nin çalışmalarıyla, Sındırgı Belediyesi, teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bu dönemde, öğrencilere bilim ve teknoloji alanlarında daha iyi eğitim imkânları sunarak, onların geleceğe daha donanımlı ve başarılı bir şekilde hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Sındırgı Belediyesi Bilim Merkezi, geleceğin bilim ve teknoloji alanındaki liderlerini yetiştirmek için öğrencilere benzersiz fırsatlar sunarak topluma katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Öğrenci ve öğretmenler Bilim Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi

SIBEM öğrencileri ve ilçedeki öğretmenler, Zenit Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü Coşkun Kuzum Bilim Merkezi atölyelerinde incelemede bulundu. Geleceğe güzel bir yatırım olduğunu belirterek güzel bir eğitim yuvasını ilçeye kazandıran Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve katkılarından dolayı Zenit Madenciliğe teşekkür etti.

Sındırgı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu müdürü Himmet Derim, “Sındırgı’da yaşayan öğrencilerin gerek meslek liselerinde gerek liselerde gerek ortaokullardaki öğrencilerin hem LGS’ye hazırlanma hem üniversiteye hazırlanma konusunda yardımcı olacak her türlü ihtiyacın burada olabileceğini gördük. Bundan dolayı bu konuda yardımcı olan ya da buranın açılmasına vesile olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Öğrencileri çok daha yaşayarak ve görerek ders işleyeceği için daha kalıcı olacağını düşünüyoruz. Daha verimli olması nedeniyle, temennisiyle öğretmenlerimizi buraya davet ediyoruz“ dedi.

İlçe Milli Eğitim müdürü Muzaffer Çakır, “Öğretmenlerimizle birlikte bilim merkezini, atölyeleri, ahşap atölyesini, laboratuvarları gezdik. Gerçekten öğretmenlerimizi şu anda izliyorum. Hepsi merakla, ilgiyle izliyorlar ve bunun çok güzel, faydalı olduğunu düşünüyorlar. Öğrencilerine de İnşallah faydalı bir şekilde kullandıracaklarını umuyorum. Şu anda gerçekten sanki çocukluk ruhlarını yaşıyorlar, deney yapıyorlar, bakıyorlar hatta bizde denedik çok güzel. Allah razı olsun yapanlardan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz“ dedi.

Eğitime her alanda önem veren ve gençlik projeleri ile geleceğe ışık tutan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş katkılarından dolayı Zenit Madenciliğe teşekkür ederek, “Okullardaki eğitimin üzerine böyle deney yaparak, uygulamalı eğitimlerle onları nasıl analitik düşünceye sevk ederiz diye dertlendik. Ve bu dertlenişin neticesinde arayışlarımızda özellikle Havran’da yapılan bir bilim merkezini örnek alarak ilçemizde bunun yapılabilmesi için bir gayret sarf ettik. Sağ olsun ilçemizde faaliyet gösteren altın firması Zenit firmasıyla birlikte bir bilim merkezi ve sinema salonu yapımını Kocahan iş merkezinin üst katında gerçekleştirmiştik olduk. Benim için çok duygusal bir an çok mutluluk verici. Çünkü 37 yıl sonra Sındırgı bir sinemaya kavuştu. Küçük, butik ama eğitici bir alan içerisinde çocuklarımız okuldaki teorik yaptığı dersleri burada deney yaparlar daha kalıcı hafızalarda geliştirici alan olacak. İnşallah Selçuk Bayraktar gibi bir gün onlarda İHA’lar, SİHA’lar yapacak. TEKNOFEST’lerde aldıkları o heyecanı Sındırgı’nın her bir alanına taşıyacaklar. Geleceğimiz çocuklarımızın ellerinde, bizde çocuklarımızı yetiştirmek için Sındırgı Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İyi ki varsınız, teşekkürler Sındırgı. Gençler, Sındırgı Belediyesi sizin için çalışıyor” şeklinde konuştu.