Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Bursa ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 15.35’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 11.02 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı, Balıkesir genelinde güçlü şekilde hissedilirken; Bursa, Manisa, Kütahya ve Çanakkale gibi çevre illerde de etkili oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Deprem özellikle Bursa’da kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bulundukları binaları boşaltıp dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti. AFAD, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve güvenli alanlarda beklenmesi gerektiği vurgulandı.