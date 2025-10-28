Balıkesir Sındırgı'daki deprem Edirne'de de hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Edirne ve çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, meydana gelen depremin merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olarak belirlendi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de kısa süreli paniğe yol açtı.
Edirne’de depremi hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla binalardan dışarı çıktı. AFAD ve ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.