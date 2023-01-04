Balıkesir Teknokent, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanını ağırladı

Balıkesir Teknokent, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’u misafir etti. Koç, Balıkesir Teknokent’te yazılım, oyun geliştirme ve yapay zeka ile ilgili proje geliştiren firmaları ziyaret etti.

Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir’in eşlik ettiği Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ziyaretinde bir oyun geliştirme firmasında çalışan genç yazılımcılardan geliştirdikleri oyun hakkında detaylı bilgi alarak, gençlere oyun sektöründeki gelişmeler hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Koç, ayrıca yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan iki firmayı da ziyaret ederek Teknokent’in çalışmaları hakkında Genel Müdür Burcu Aydemir’den bilgi aldı.