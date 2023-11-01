Balıkesir Teknokent genel kurulunu yaptı

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 'Balıkesir Teknokent'in' 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile Teknokent Genel Müdürü Fethiye Burcu Aydemir katıldı.

Balıkesir Teknokent genel kurulunu yaptı
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Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Balıkesir Teknokent’in” 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu başkanlığında gerçekleştirilen genel kurula Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, OSB Başkan Vekili Hüseyin Bekki, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile Teknokent Genel Müdürü Fethiye Burcu Aydemir katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman