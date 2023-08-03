Balıkesir TRAC yönetimini belirledi

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Balıkesir Şubesi olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerde İsmail Cinpir başkanlığa getirildiği genel kurulda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Balıkesir Şubesi’nin özellikle afet durumlarında haberleşme konusunda hazırlıkların tamamlanacağı belirtildi.

Türkiye’de amatör telsizcilerin kurduğu ve doğal afetlerde haberleşmeye yaptığı katkılarla bilinen Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti’nin Balıkesir şubesinde genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerde Başkanlığa İsmail Cinpir getirildi.

Genel kurulda yapılan seçimlerin ardından İsmail Cinpir başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımında da bulundu. Buna göre İsmail Cinpir başkanlığa, Soner Targut Başkan Yardımcılığına, Mehmet Avcı Sekreterliğe, Mehmet Gökoğlu Saymanlığa Cengiz Meriç ise Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Seçimlerin ardından açıklamada bulunan Başkan İsmail Cinpir radyo amatörleri olarak dünyanın dört bir yanıyla haberleşmenin devam ettiğini belirtti. Cinpir ayrıca deprem gibi doğal afetlerde de radyo amatörlerinin haberleşmede katkılarının büyük olduğuna dikkat çekti.