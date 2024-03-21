Balıkesir Triatlon hakemi Hasan Sedat Tepe hayatını kaybetti

Balıkesir Triatlon Federasyonu il temsilciliği Organizasyon Kurul Başkanı ve Kıdemli hakem Hasan Sedat Tepe (52) yurt dışı seyahatinde geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede hayatı kaybetti.

Balıkesir’de sevilen spor insanı Hasan Sedat Tepe, yurt dışında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Triatlon Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği’nde kıdemli hakem olarak görev yapan Tepe, yurt dışında geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uçakla Balıkesir’e getirilen Tepe’nin cenazesi Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlıdere Kabristanı’nda toprağa verildi. Fenerbahçe taraftarı olan Hasan Sedat Tepe’nin tabutunun üzerine Fenerbahçe forması konuldu.

Hasan Sedat Tepe’nin cenaze namazına Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özbay, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Müdürü Yahya Akduman, Triatlon Balıkesir İl Temsilcisi Mehmet Akif Şencan, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, vatandaşlar ve akrabaları katıldı.