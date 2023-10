Balıkesir, Türkiye'yi midyeye doyuruyor

Tarımın başkenti Balıkesir’de su ürünleri yetiştiriciliği giderek çoğalıyor. 1 sene içerisinde sadece Balıkesir’de 43 bin ton midye üretimi yapmayı hedefleyen tesislerde bu sene de midye hasadı ve ekimini gerçekleştirdi.

Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Çakılköy mahallesinde bulunan Hali Adası midye yetiştiriciliği ve Fener Adası midye yetiştiriciliği tesislerinde binlerce ton midye üretimi yapılıyor. Türkiye’nin bir çok noktasına dağıtılan midyelerin üretim sürecinin sonunda ise toplama işlemi yoğun çabalar sonucu gerçekleşiyor. Midye tesisleri sahipleri istiridye yetiştiriciliği konusunda da Balıkesir’in bu şartlara uygun olduğunu ve istiridye üretiminde de hazır olduklarını söylediler.

Hali Adası midye yetiştiriciliği ve Fener Adası Midye yetiştiriciliği çiftliğinde bu sene gerçekleşen midye hasadı ve ekimine Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ve Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş katılım sağladı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, "Balıkesir tarım ve hayvancılık potansiyeli yönünden çok yüksek bir ilimiz. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden tutun kanatlı yetiştiriciliğine, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine, su ürünleri potansiyelimize çok yüksek bir potansiyele sahip bir ilimiz. Özellikle Balıkesir’de Türkiye’nin en büyük balıkçı gemisi filosu var.Şu an Türkiye´de 1.ciyiz. Su ürünleri üretimi açısından da şu an potansiyelimiz çok yüksek. Özellikle 2021 yılında görülen müsilaj sonrası midye yetiştiriciliği tesislerimizin arttırılması yönünde ciddi şekilde bir hız verdik. Bir midye 2 ile 100 mikron aralığında ki parçacıkları süzerek bununla besleniyor. 7-8 santimetre büyüklüğündeki bir midye yaklaşık 10-15 litre suyu süzmektedir. Bu açıdan baktığınız zaman bir kilogram midye yaklaşık bin ton süyü süzmesi demektir ki bu 1 saat içerisinde gerçekleşiyor. Sadece şu an Balıkesir ilimiz Erdek ilçemiz Çakıl mahallemizde Fener adası mevkindeyiz. Ve sadece burada 2 bin ton midye üretilmekte. Ve özellikle midye yetiştiriciliği yapılan yerlerde doğal resif olmaktadır ki şimdiye kadar görülmemiş balıklar, canlılar o midye yetiştiriciliği yapılan yerin altında bulunmaktadır" dedi.

Türkiye’de yaklaşık 70 bin ton midye tüketildiğinin tahmin edildiğini söyleyen Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, "Bizim şu an Tarım ve Orman Bakanlığımız Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından izinlendirilen 43 bin ton kapasitemiz bulunmakta. Bunun Balıkesir özeline baktığımız zaman şu an 11 işletmemiz 16 bin ton kapasiteye sahip bulunmakta. Ve şu an müracaat edip de ön izin alan da yaklaşık 11 işletmemiz daha bulunmakta. Bunların kapasitesi de 27 bin ton civarında olmakta. İnşallah 1 sene sonra bunu tamamen sadece Balıkesir´de 43 bin ton midye yetiştirmeye başlayacağız. Şu an 16 bin ton üretim yapmakta. Türkiye´nin şu anki faal kapasitesi 43 bin ton. İnşallah biz aynı zamanda Balıkesir´de midye yetiştirici firmalarımızı, işletmelerimizi birleştirilerek Balıkesir´de midye yetiştiriciler birliği kurmayı düşünüyoruz ki tamamen midye yetiştirme merkezinin Balıkesir olmasını amaçlamaktayız" şeklinde konuştu.

Alkan konuşmasının devamında ise; "Bundan sonraki sürecimizde sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda inşallah midye yetiştiriciliğinde olduğu gibi istiridye yetiştiriciliğinde de ön plana çıkmak amacımız ve hedefimizdir. Midye yetiştiriciliğine baktığınız zaman 16 ile 27 derece arasında sıcaklık arzu ediyor ki bunun için Marmara denizi mükemmel bir sıcaklığa ve ortama, tuz oranına sahip. Bunu da aynı zamanda vurduğun zaman istiridye yetiştiriciliğine mükemmel bir ortama sahip olduğundan özellikle Erdek ve Bandırma bölgemizde ciddi bir şekilde bir istiridye yetiştirme potansiyelimiz mevcuttur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Midye çiftliği sahiplerinden Özkan Ertürk ise tesis hakkında bilgiler verdi. Ertürk, "Buradaki çiftliklerde midye üretiliyor. Yavrudan başladık. 16 - 18 aydan bu yana devam ediyoruz üretime. Şu anda durumumuz iyi. Baya ciddi bir midye var. Burada gördüğünüz süreç şamandıralar ve taşıyıcı kolonlar var. Onların her karşısında birer tane tonazları var. Onlar, onları tutuyor. Altında da salınan midye halatları var. Midyeler onlara tutunuyor. Ondan sonra biz işte seyreltiyoruz bunları zaman içerisinde. 6-7 santime gelmiş ürünleri de çıkartıp piyasaya, pazara sunuyoruz. Şuan da memleketimizin istiridye yetiştirmesi lazım. Protein olarak yani. Dışarıdan geliyor niye yurt dışından gelsin ürünlerimiz. Artık kendi kendimize kendimiz bakalım. Kendi ürünlerimizi kendimiz çıkartalım" dedi.

Tesis sahiplerinden Hasan Ertürk ise, istiridye sektörüne de girmeye hazır olduklarını belirterek, "Midye sektörünü Türkiye’de parlamakta olan bir sektör olarak görüyorum ve daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. İstiridye yetiştiriciliği hakkında düşüncem zaten popülasyonumuz olan bir bölgedeyiz istiridye açısından. Geçmiş, babamın gençlik dönemlerinde falan ihracatını babam yapmıştı zaten bunun İtalya ve İspanya´ya. Biz de tabi şimdiki eldeki verilerle bu sektöre de girmeyi düşünüyoruz" dedi.