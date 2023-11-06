Balıkesir Üniversite'sinden İsrail ürünlerine boykot

Balıkesir’de birçok kurum ve kuruluştan İsrail ürünleri boykot edilirken, Balıkesir Üniversitesi de duruma sessiz kalmayarak “BAÜN’de İsrail Ürünlerine Boykot Var” açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günle de başta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok ilçe belediyesine bağlı tesislerde, İsrail ürünlerini boykot amacıyla İsrail’e ait markaların satışları durduruldu. Konuya sessiz kalmayan Balıkesir Üniversitesi de, “BAÜN’de İsrail Ürünlerine Boykot Var!” diyerek boykot çarısına katıldı. Balıkesir Üniversitesi’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki kantin işletmecileri tarafından, üniversite bünyesindeki tesislerde sağlığa ve vicdana zararlı hiçbir ürün satılmamaktır” ifadelerine yer verildi.