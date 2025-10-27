Balıkesir Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği kalp sağlığında çığır açıyor

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, kalp sağlığı alanında dikkat çeken bir başarıya imza attı. Artık Balıkesir’de başarıyla uygulanan elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon işlemleri, bölge halkı için büyük bir kolaylık sağlıyor. Kalp ritim bozukluğu yaşayan hastalar, tedavi için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmadan, yerel imkanlarla tedavi olabiliyor.

Balıkesir Üniversitesi, kardiyoloji alanında güçlü akademik kadrosu ve modern altyapısı ile sadece bu bölgedeki değil, çevre illerdeki hastalar için de bir referans merkezi haline geldi. Kardiyoloji Anabilim Dalı, özellikle ritim bozukluğu tedavisindeki hızlı ve başarılı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Prof. Dr. Halil Kısacık, Prof. Dr. Eyüp Avcı, Doç. Dr. Tarık Yıldırım, Doç. Dr. Özgen Şafak ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tolga Hekim’in yönetiminde yapılan ablasyon işlemleri, kalp hastalarının yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştiriyor.

Prof. Dr. Eyüp Avcı, ritim bozukluklarının hem hayat kalitesini etkileyen hem de ciddi hayati riskler taşıyan hastalıklar olduğunu belirterek, "Ablasyon işlemiyle kalpteki hatalı ileti noktaları düzeltilerek, hastalar çoğu zaman ilaçsız bir yaşam sürebiliyor. Bu, kalp sağlığında devrim niteliğinde bir adım" dedi.

Balıkesir Üniversitesi’nin Kardiyoloji Kliniği, sadece ritim bozukluğu tedavilerinde değil, tüm kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde de son yıllarda kayda değer başarılar elde etti. Bu alandaki ilerlemeler, Balıkesir’i sağlıkta bölgesel bir merkez haline getiriyor.

Balıkesir Üniversitesi’nin sağlık alanındaki bu başarısı, şehrin ve bölgenin gururu olmaya devam ederken, Kardiyoloji ekibi bu süreçte kendilerine büyük destek veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahadır Çağlar’a teşekkürlerini sundu.