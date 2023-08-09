Balıkesir Üniversitesi kısaltması 'BAÜN' tescillendi

Balıkesir Üniversitesinin Kısaltması 'BAÜN' 10 Yıl boyunca tescillendi.

Balıkesir Üniversitesi kısaltması 'BAÜN' tescillendi
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Balıkesir Üniversitesinin Kısaltması “BAÜN” 10 Yıl boyunca tescillendi.

Uluslararası standartlarda eğitim - öğretim kalitesiyle tercih edilen bir üniversite olan Balıkesir Üniversitesi tarafından kullanılan “BAÜN” kısaltması 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu dahilinde Türk Pantent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “BAÜN” kısaltmasının marka tescili için Türk Pantent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucunda “BAÜN” 10 yıl süreyle korunmak üzere tescillendi.