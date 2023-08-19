Balıkesir Üniversitesi sanatın adresi oldu

Balıkesir Üniversitesi ilk kez yapılmakta olan ADRA’FEST Festival Akademi Adramytteion Klasik Müzik Konserleri Oda Müziği ve Orkestra Kampına ev sahipliği yapıyor.

Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde, Adramytteion Antik Kenti ve çevre kültürel değerlerinin farkındalığı amacında, Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği’nin yürütücülüğünde düzenlenen ADRA’FEST, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Kent Konseyi, Burhaniye Belediyesi, CAKA ve Adramytteion Araştırmaları gibi çok sayıda kurumun desteği ve işbirliği ile hayata geçiriliyor.

Bir kültür, sanat ve eğitim projesi olan ADRA’FEST, dünyaca ünlü keman sanatçımız Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulama Otelinde gerçekleştiriliyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl ile birlikte festival dahilinde Burhaniye Uygulama Otelinde gerçekleştirilen Oda Müziği Konserine ve gala yemeğine katıldı.

Festival Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın’ın açılış konuşmasıyla başlayan konserde, yerli ve yabancı eserler, bireysel performansların yanı sıra orkestra tarafından seslendirildi. Konuşmasında, Anadolu topraklarının hem doğu medeniyetine hem de batı medeniyetine ev sahipliği yaptığını ifade eden Aşkın, Anadolu topraklarındaki bütün değerleri işleyerek, gün yüzüne çıkararak, sosyal katmalar içerisinde bütün dünyaya yansıtmak amacını taşıdıklarını söyledi. Festivalin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Aşkın, programa katılan konuklara ve sanatseverlere de teşekkür etti.

Programda bir konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da üniversite olarak sanatın ve sanatçının hem akademik anlamda hem de sanat anlamında yanlarında olduklarını vurgularken, etkinliğin düzenlenmesinde emekleri bulunanlara ve etkinliği destekleyen kurumlara da teşekkür etti. Rektör Oğurlu konuşmasında Balıkesir Üniversitesinin bundan sonra da akademik alanların yanı sıra, kültürel, her türlü sosyal faaliyetleriyle daha fazla ön planda olacağının altını çizdi.

Beğeniyle izlenen konserin ardından Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından, Festival Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın’a çiçek takdim edildi. Program, gala yemeğinin ardından etkinliğe katkı sunan kişi ve kurumlara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Sabriye Uğuz Çelik’in düzenleme kurulu başkanlığında ve Necatibey Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. H.Hakan Okay’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen ADRA’FEST’te, Burhaniye-Ören, Ayvalık, Gömeç, Havran, Edremit-Güre ve Balıkesir’deki klasik müzik konserleri sanatseverlerle buluşurken, sanat eğitimlerinin yanı sıra panel etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Festival, 19 Ağustos Cumartesi, Saat 20.00’de Balıkesir Avlu Fatih Salonunda gerçekleştirilecek Orkestra Konseri ile sona erecek.