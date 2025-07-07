Balıkesir Üniversitesinde 4 yeni bölüm açıldı

Balıkesir Üniversitesi’nde 2025 yılında açılması YÖK tarafından onaylanan 4 yeni program ile eğitim yelpazesi genişliyor.

Balıkesir MYO’da Yapay Zeka Operatörlüğüne 30 öğrenci, Burhaniye MYO’da Kurumsal Bilişim Uzmanlığı 20 öğrenci, İvrindi SHMYO’da Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği 30 öğrenci ve Dursunbey MYO’da Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği 40 öğrencili programları açılarak ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek.

Bu yenilikçi programlarla, üniversitenin farklı meslek yüksekokullarında hem bölge bazında kalkınmaya hem de ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Gerontoloji bölümünde de ilk öğrencilerini kabul etmesi için izin verildi. Bölüm, ilk kez bu yıl kabul edeceği 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayacak.

Üniversite, açılan programlarla birlikte bölgedeki gençlere yeni istihdam imkanı ve ulusal düzeyde nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.