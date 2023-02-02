Balıkesir Üniversitesinde Fidan Dikim etkinliği gerçekleştirildi

Balıkesir Üniversitesinin yeni rektörü ve yardımcıları göreve gelir, gelmez Çağış yerleşkesine fidan dikimi gerçekleştirdiler.

Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesindeki ağaçlandırma çalışmaları, Mühendislik Fakültesi Ek Bina önündeki fidan dikim etkinliğiyle devam etti. Balıkesir Üniversitesi ile Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinlik, fidan dikiminin ardından gerçekleştirilen pilav ve ayran ikramı ile sona erdi.