Balıkesir Üniversitesine, ISO 9001 belgesi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), stratejik hedefleri doğrultusunda yürüttüğü kalite güvence çalışmalarını uluslararası bir standartla taçlandırdı. ’Yüksek Öğrenim ve Eğitim Hizmetleri Sunumu’ kapsamında "Kalite Yönetim Sistemi"ni tüm birimlerinde etkin bir şekilde uygulayan BAÜN, BQS Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri tarafından yürütülen dış tetkik sürecini 10.10.2025 tarihinde başarıyla tamamlayarak ’TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi almaya hak kazandı.

Üniversitenin yeni başarı belgesi, Rektörlük makamında düzenlenen bir törenle BQS Belgelendirme Hizmetleri Firması yetkilisi Semih Erkol tarafından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya takdim edildi. Düzenlenen törende; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Genel Sekreter Yemliha Yanar, BQS Belgelendirme Hizmetleri Firmasından Esin Tuksal, BAÜN Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Nuray Gedik, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Caner Börekci, Kalite Koordinatörlüğü personelleri Öğr. Gör. Damla Kütüklü, Şeref Akyol, Muhammet Çimen ve Av. Hilal Sert Kaya da yer aldı.

Belge takdim töreninde bir değerlendirmede bulunan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, göreve geldikleri günden bu yana kalite süreçlerini üniversitenin ana gündem maddelerinden biri olarak belirlediklerini ifade ederek; "Bizim hedefimiz, Balıkesir Üniversitesinin tüm kademelerinde şeffaf, hesap verebilir ve sürekli iyileşmeyi esas alan bir mükemmeliyet kültürü oluşturmaktır" dedi. Rektör Oğurlu, Kalite Koordinatörlüğüne de özverili çalışmalarından dolayı özel olarak teşekkür etti.

BQS Temsilcisi Semih Erkol da, yaptığı değerlendirmede, Balıkesir Üniversitesinde güçlü bir liderlik ve takım ruhu gördüklerini dile getirerek, Rektör Oğurlu, ekibini ve Kalite Koordinatörlüğünü tebrik etti.