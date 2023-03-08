Balıkesir Valiliğinden Edremit Körfezi için şiddetli yağış uyarısı

Balıkesir Valiliği, Edremit Körfezi’ndeki ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan meteorolojik uyarıda sağanak yağışa dikkat çekildi. Yayınlanan uyarıda, “Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlara dikkat. Yapılan son değerlendirmelere göre devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Balıkesir’in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/) olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.