Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırmaspor'a destek verdi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, hafta sonu Bandırmaspor-Altaş Denizlispor maçı öncesi Balıkesir Valisi Hasan Şıldak moral ve destek için Bandırmaspor’a antrenman tesisinde ziyarette bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, antrenman öncesi teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. Ziyaret programında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Âdem Özalp, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çay, Bandırmaspor Kulüp Başkanı Onur Göçmez, kurum müdürleri katılım gösterdi. Vali Hasan Şıldak, Bandırmaspor’un Sanayi Sitesi’nde bulanan tesisteki mülki erkân ile selamlaştı. Tesisin yanına yapılan 6 milyon liralık yeni antrenman sahasını gezdi.

“Spor, gençlik için çok iyi bir mesaj”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırmasporlu futbolculara moral ve destek vermek amacıyla bir takım ziyaret gerçekleştirdi. Yaptığı ziyarette Şıldak “Balıkesir’deki protokolümüz ile birlikte sizlere başarılar dilemek için geldik. Bandırmaspor Kulüp Başkanı ile sürekli iletişim halindeyiz. Bandırmaspor geçen yıl özellikle göstermiş olduğu üstün başarı ile ve bu yılki çizdiği gidişatı hepimizi mutlu ediyor. İlimizin güzide bir spor kulübü olarak, futbol takımızın çok daha iyi yerlere gelebileceğini biliyorum. Sizler aynı zamanda Balıkesir ve Bandırma’nın ismini Türkiye ve dünyaya duyuruyorsunuz. Bu ziyaretimizle birlikte sizlere desteğimizi yaparak moral gücünü yükseltmek için katkımızı sunmaya geldik. Sizleri yakından takip ediyoruz. Spor, gençlik için çok iyi bir mesaj. İçinde bulunduğumuz dönemlerde, ülkemizde gençlerimizin spora yönlenmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırması, iyi bir insan olması, vatana millete hayırlı bir birey olması ve en önemlisi de sağlıklı bir insan olması çok önemlidir. Sizlerde topluma güzel mesaj veriyorsunuz. Bu açıdan da hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Vali Şıldak, 17 Eylül Stadı’nın ışıklandırılması konusunda da bilgiler verildi.