Balıkesir Valisi Ustaoğlu: 'Orman yangını kontrol altına alındı'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kepsut ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Balıkesir Valisi Ustaoğlu: 'Orman yangını kontrol altına alındı'
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kepsut ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Vali Ustaoğlu, yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Kepsut ilçesi Dombaydere Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına 87 araç ve 400 personel karadan, 8 helikopter ve 8 uçakla havadan müdahale devam ediyor.” dedi.