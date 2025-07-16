Balıkesir Valisi Ustaoğlu, LGS şampiyonları ödüllendirildi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, LGS’de tam puan alan öğrencileri makamında ağırladı. Öğrencileri ödüllendiren Vali Ustaoğlu, öğrencilere emek veren ailesinden öğretmenine herkese teşekkür etti.

2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Balıkesir’de ki 14 öğrenci, Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuğu oldu. Balıkesir Valiliğinde öğrencileri ağırlayan Vali Ustaoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Ustaoğlu Balıkesir ili olarak, 2025 LGS ’de tüm soruları doğru cevaplayarak tam puan alan ve Türkiye birincisi olan 14 öğrenci ile büyük gurur yaşadıklarını açıkladı..

Azim ve disiplinle örnek bir başarıya imza atan öğrencileri tebrik eden Vali Ustaoğlu, onların başarısında büyük pay sahibi olan ailelerini ve özveriyle emek veren öğretmenlere de teşekkür etti.