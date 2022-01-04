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12. Boğaziçi Zirvesi, Rona Yırcalı’nın konuşması ile açıldı

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Boğaziçi Zirvesi, Uluslararası İşbirliği Platformu (UIP) tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. 12. Boğaziçi Zirvesi, onur kurulu başkanı Rona Yırcalı’nın konuşması ile açıldı

12. Boğaziçi Zirvesi, Rona Yırcalı’nın konuşması ile açıldı
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Boğaziçi Zirvesi, Uluslararası İşbirliği Platformu (UIP) tarafından İstanbul’da gerçekleştirildi. 12. Boğaziçi Zirvesi, onur kurulu başkanı Rona Yırcalı’nın konuşması ile açıldı

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“Daha İyi Bir Dünya İçin Çalışmak” konulu toplantıya yabancı başbakan, bakan ve devlet adamlarının yanında, Türkiye’den de ekonomik, ticari ve sosyal hayatın önderleri olarak 49 ülkeden 900 kişi katıldı.

Rona Yırcalı konuşmasında önümüzdeki zamanda değişiklikler ve yeni yaklaşımların önemli olacağına değinerek bunun kişi ve kuruluşlar için çeşitli zorluklar yaratacağına değindi. Birçok konuda yeniden değerlendirme ve düzenlemelere gerek duyulduğunu belirten Yırcalı, bunları başaranların ileri gideceğine inandığını ifade etti.

2 gün süren toplantıda Savunma Sanayi, Yeşil Enerji ve Sanayi, Teknolojide İklim Değişikliği, Kuruluşların Sağlıklı Yönetimi, Ekonomi gibi konular üzerinde paneller ve çalışma oturumları düzenlendi.

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