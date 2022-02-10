banner4556

200 farklı oyunla çocuklar buluştu

banner4664

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuklar 200 farklı oyunla buluştu.

200 farklı oyunla çocuklar buluştu
banner4582

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuklar 200 farklı oyunla buluştu.

banner4336

Bandırma Ahmet Obalı Anaokulu’nun kuruculuğu ile gerçekleştirilen “ Hedef 200” Projesi ile çocuklar 200 farklı oyunla buluştu.

Okul öncesi okulların oyun vazgeçilmezdir. Ahmet Obalı Anaokulu öğrencileri önderliğinde gerçekleşen"HEDEF 200" Projesi ile okul öncesi çağındaki çocukların psikomotor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişim alanlarına katkı sağlayan 200 farklı oyunun 2021-2022 eğitim öğretim yılında oynanması hedeflendi. Türkiye’nin de farklı bölgelerinden sekiz öğretmenin birlikte yürüttükleri “Hedef 200” projesinde geleneksel oyunlar, kodlama oyunları, interaktif oyunlar, sınıf içi ve bahçe oyunları gibi farklı türde 200 oyun çocuklarla buluşturdu. Ekim ayında başlayan proje kapsamında şubat ayı itibariyle 180 farklı oyun 200 çocukla buluştu. Hedefe sadece 20 oyun kaldı. Bu sayede çocuklar oyun oynayarak; hem en temel ihtiyaçlarından biri olan "Oyun"a doymuş oldular hem de eğitimciler çocuklarda istenilen türde davranış değişimleri sağlamış oldular.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle...
Sultangazi Belediyesi STK ve kanaat önderleriyle...
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666