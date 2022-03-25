’45 saniye’de kadın olmanın zorluklarını gözler önüne serildi

Ayvalık Kadın Oyunları Festivalinin 2. gününde, Aybike Turan’ın yazıp yönettiği, Melda Narin Güner, Aybike Turan, Duygu Serin’in oynadığı ’45 saniye’ isimli oyun tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi.

Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde sergilenen oyun, ’Bir ayağa kalksana’ lafı ile karşılaşan bir kadının, 45 saniyede aklından neler geçer? İç seslerini susturup, nasıl bir karar verir? Toplum baskısı karşısında erkek egemen toplumda bir kadına, iş yerinde bir erkek tarafından 45 saniyede bir kadının aklından geçenleri hatırlatan oyun, bu toplumda kadın olmanın tüm zorluklarını gözler önüne serdi.

Oyunu Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in eşi Canan Ergin ile birlikte izleyen belediye meclis üyesi Dilek Saraçoğlu başarılı oyunculara plaket ve çiçek takdim etti.