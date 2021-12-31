banner4556

96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

banner4336

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Tafak Mahallesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

96 yaşındaki yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
banner4581

Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Tafak Mahallesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

banner4575

Kırsal Tafak mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Evde yalnız yaşayan Mehmet Geçer’e ait iki katlı evde yangın çıktı. Alevler ve dumanları gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım talebinde bulundular. Bu arada, mahalle sakinleri yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ile kontrol altına alan alevler, sonrası itfaiye ekipleri evin sahibi 96 yaşındaki Mehmet Geçer’in cansız bedeni ile karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yangın sonrası soğutma çalışmaları sabah saatlerine dek devam etti.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, Geçer’in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kadıköy’de Noel baba sokak hayvanları için denize...
Kadıköy’de Noel baba sokak hayvanları için denize...
  1. ÇEVRE

banner4558

banner3841

banner4577

banner4349