Abi-kardeş aynı gün vefat etti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde iki kardeş aynı gün vefat etti.

Kulak Mahallesinde ikamet eden Ali Aslan (92) ile kardeşi Nuri Aslan (86), aynı gün vefat etti. Dörder çocuk babası olan Ali ve Nuri Aslan kardeşlerden Ali Aslan sabah vefat ederken, uzun süreden beri hasta olan kardeşi Nuri Aslan ise akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İki kardeşin aynı gün çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat etmeleri ailelerini üzdü. İki kardeş bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.