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AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu

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Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. AFAD ekipleri Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda çeşitli nedenlerle mahsur kalan vatandaşlara yardımda bulundu.

AFAD yolda kalan vatandaşların yardımına koştu
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Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor. AFAD ekipleri Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda çeşitli nedenlerle mahsur kalan vatandaşlara yardımda bulundu.

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Balıkesir AFAD İl Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli nedenlerle karayolunda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Balıkesir-Bigadiç ve Balıkesir-Kepsut karayolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşan AFAD ekipleri, kurtardıkları vatandaşları ilçe merkezine götürdü.

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