Aile Destek Merkezi vatandaşların yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi (ADEM), toplumun temel taşı olan ailenin korunması ve aile birliğinin güçlendirilmesi için uzman kadrosuyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlıklı iletişim yöntemlerini ve aile bireylerinin problem çözme becerilerini geliştirmek, ailelerin var olan durumlarına katkı sağlamak ve hâlihazırdaki yapısını güçlendirmek maksadıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi (ADEM), Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak uzman kadrosuyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

“Sağlıklı toplumun temeli, sağlıklı aile ile sağlanır” anlayışından yola çıkarak faaliyetlerine devam eden Aile Destek Merkezi, gerek şahsî, gerek ailevî meselelerde insanların içinden çıkamadıkları ya da kendilerini güçsüz hissettikleri konularda onlara destek oluyor. Ailenin yapı taşını oluşturan fertlerin ruh sağlığını korumanın son derece önemli olduğunun farkında olarak vatandaşlara hizmet veren ADEM, her geçen gün daha çok aileye dokunarak mutlu, huzurlu bir toplum ve geleceğe katkı sağlıyo. Altıeylül ilçesinde bir ay içerisinde ikinci binasını da hizmete almaya hazırlanıyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Psikolojik Danışman, Aile Danışmanı ve Çocuk Gelişimi Uzmanından oluşan kadrosu ile ücretsiz olarak hizmet veren ADEM’de, 2021 yılının başından bu yana 200’ün üzerinde görüşme yapıldı. Aile Destek Merkezi’nden destek almak isteyen vatandaşlar, 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’ni arayarak talep oluşturabilir.