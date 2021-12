AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu: “Her birey bir engelli adayıdır”

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ve ekibi, yalnızca özel günlerde değil, her zaman engelli vatandaşların destekçisi olmaya devam ediyor.

Edremit ilçesinde hatırı sayılır miktarda engelli genç ve yetişkinin olduğu ve ilgiye ihtiyaç duydukları bilinciyle hareket eden AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, engelli bireyler ile yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Engelli vatandaşların yalnızca özel günlerde hatırlanmaması gerektiğini belirten AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Çanakkale gezisine giden Down sendromlu çocukları yolcu etti. Kadın Kolları Başkanı Esrah Gönüldok ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katıldığı uğurlamada, duygusal anlar yaşandı. Down sendromlu çocuklar, öğretmenleri Hikmet Ercan ile birlikte başkan Umutlu’ya teşekkür etti.

Siyaset gözetmeksizin her bireyin engelli vatandaşları koruyup kollamaları gerektiğini ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Engelli vatandaşlarımıza engelli demiyoruz. Çünkü bizler onları engelli olarak görmüyoruz. Onlara engelsiz kardeşlerimiz diyoruz. Engelsiz kardeşlerimizin Çanakkale gezisi heyecanlarına bugün ortak olduk. Onların mutluluğu bizlerin yaşam ve çalışma enerjimizi yükseltiyor. Engelsiz kardeşlerimize imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak destek olmaya, onlarla her fırsatta beraber olmaya devam edeceğiz. Şu unutulmaması gereken bir gerçektir ki; Her birey bir engelli adayıdır. Engelleri hep birlikte aşalım” dedi.

AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı’nın hayır dualarını alan Down sendromlu çocuklar, otobüslerine binerek Çanakkale gezisi için yola çıktı.